В «ДНР» замедлились темпы заболеваемости гриппом и ОРВИ

На неподконтрольной территории Донецкой области отмечается замедление роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя показатели остаются высокими. В ряде учебных учреждений школьники находятся на вынужденных каникулах из-за карантина.

По данным эпидмониторинга «минздрава ДНР», в период с 14 по 20 февраля зарегистрировано 10 842 случая ОРВИ и гриппа, общий показатель заболеваемости составил 47,5 на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 6,8%. Ранее еженедельный рост заболеваемости составлял 21-25%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс в 2-х школах г. Горловки, отдельных классах «МОУ №7» г. Тореза (после переименования – Чистяково), 2-х классах гимназии Тельмановского района. Перешли на очно-заочную форму обучения 8 классов «МОУ №4» г. Макеевки и организованы дополнительные каникулы для учащихся первых классов во всех школах г. Тореза.

В связи с уменьшением количества заболевших возобновлен учебный процесс в отдельных классах «МОУ №14» г. Макеевки.

По данным вирусологических исследований, в «ДНР» отмечена смешанная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием гриппа A(H1N1), который в 2009 году стал известен как «свиной грипп».