Более 600 тысяч пенсионеров-переселенцев получили пенсии в январе (Документ)

В январе 2020 года 632,4 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц получили пенсии. Общая сумма выплат указанной категории составила 3 млрд грн. Такие данные Пенсионного фонда Украины опубликовала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова на своей странице в Facebook.

В документе указано, что средний размер пенсии переселенцев составил 4714,78 грн.



Также сообщается, что в январе 2020 года в органы ПФУ поступило 1,3 тысячи обращений от внутренне перемещенных лиц о проведении выплаты пенсий по новому месту жительства.

Фото: Facebook Галина Третьякова

Напомним, ранее сообщалось,что глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала процесс верификации социальных выплат. По ее словам, в перспективе он охватит все существующие государственные реестры, включая реестр участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц, реестр Пенсионного фонда Украины и другие. Также она заявила, что в 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды.