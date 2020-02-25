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Непогода: На Донетчине энергетики восстановили энергоснабжение 18 населенных пунктов

25.02.20 10:59
Фото: пресс-служба ДТЭК
Фото: пресс-служба ДТЭК

ДТЭК Донецкие электросети продолжает восстановление энергетической инфраструктуры Донецкой области пострадавшей в результате непогоды. Со вчерашнего вечера ремонтные бригады компании уже вернули свет в 18 населенных пунктов, возобновили работу 281 трансформаторной подстанций и 19 линий среднего напряжения. Работы продолжаются еще в 22 населенных пунктах, сообщает пресс-служба компании.

«В ночь с 24 на 25 февраля в Донецкой области резко ухудшились погодные условия, в результате 40 населенных пунктов были частично обесточены. ДТЭК Донецкие электросети прикладывает максимум усилий для оперативного возобновления электроснабжения пострадавших городов и сел. В аварийно-восстановительных работах задействованы 98 ремонтных бригад, 66 единиц техники», – рассказали в пресс-службе.

Ремонтные бригады работают над восстановлением:

  • Александровский район: с. Самойловка, Новопавловка, Степановка, Марьянка, Кузиновка, Мирная Долина, Новознаменовка, Новокременное;
  • Волновахский район: с. Трудовое, Благодатное;
  • Константиновский район: с. Марково, Новомарково, Майское, Веролюбовка;
  • Покровский район: с. Сергеевка, Калиновка;
  • Никольский район: с. Шевченко, Ключевое, Македоновка;
  • Селидовский район: с. Калиново, Мемрик, Сергеевка.

В пресс-службе заверили, что работы будут вестись до полной ликвидации всех последствий плохой погоды.

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