Непогода: На Донетчине энергетики восстановили энергоснабжение 18 населенных пунктов

ДТЭК Донецкие электросети продолжает восстановление энергетической инфраструктуры Донецкой области пострадавшей в результате непогоды. Со вчерашнего вечера ремонтные бригады компании уже вернули свет в 18 населенных пунктов, возобновили работу 281 трансформаторной подстанций и 19 линий среднего напряжения. Работы продолжаются еще в 22 населенных пунктах, сообщает пресс-служба компании.

«В ночь с 24 на 25 февраля в Донецкой области резко ухудшились погодные условия, в результате 40 населенных пунктов были частично обесточены. ДТЭК Донецкие электросети прикладывает максимум усилий для оперативного возобновления электроснабжения пострадавших городов и сел. В аварийно-восстановительных работах задействованы 98 ремонтных бригад, 66 единиц техники», – рассказали в пресс-службе.

Ремонтные бригады работают над восстановлением:

Александровский район: с. Самойловка, Новопавловка, Степановка, Марьянка, Кузиновка, Мирная Долина, Новознаменовка, Новокременное;

Волновахский район: с. Трудовое, Благодатное;

Константиновский район: с. Марково, Новомарково, Майское, Веролюбовка;

Покровский район: с. Сергеевка, Калиновка;

Никольский район: с. Шевченко, Ключевое, Македоновка;

Селидовский район: с. Калиново, Мемрик, Сергеевка.

В пресс-службе заверили, что работы будут вестись до полной ликвидации всех последствий плохой погоды.