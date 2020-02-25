RU
Все новости

В «ДНР» из-за сильного ветра ночью была обесточена 31 котельная

25.02.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» более 30 котельных были обесточены в ночь на сегодня, 25 февраля, вследствие сильного ветра. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 8:00 (по местному времени – ред.) в республике в связи с аварийным отключением электроэнергии была обесточена 31 котельная. Отопление было нарушено в 34 жилых домах и 25 объектах социальной сферы», – сказано в сообщении.

Позже в «республике» заявили, что теплоснабжение частично восстановлено. «По данным на 11:00 (по местному времени) без энергоснабжения остаются 14 котельных», – уверяют в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» показали последствия непогоды.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк