В «ДНР» из-за сильного ветра ночью была обесточена 31 котельная

В «ДНР» более 30 котельных были обесточены в ночь на сегодня, 25 февраля, вследствие сильного ветра. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 8:00 (по местному времени – ред.) в республике в связи с аварийным отключением электроэнергии была обесточена 31 котельная. Отопление было нарушено в 34 жилых домах и 25 объектах социальной сферы», – сказано в сообщении.

Позже в «республике» заявили, что теплоснабжение частично восстановлено. «По данным на 11:00 (по местному времени) без энергоснабжения остаются 14 котельных», – уверяют в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» показали последствия непогоды.