В Краматорске передадут пустующие квартиры участникам АТО

В Краматорске проведено обследование пустующих квартир, которые планируется передать семьям участников АТО. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Отдел жилищного хозяйства, совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации, провел обследование пустующих свободных квартир в городе. В планах – после проведения ремонтных работ передать такое жилье жителям города льготных категорий, находящихся на квартирном учете», – отметили в горсовете.

«Первыми должны получить квартиры участники АТО. Таких в Краматорске 9 семей. Всего были обследованы 29 объектов», – добавили в пресс-службе.