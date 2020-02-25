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В Краматорске передадут пустующие квартиры участникам АТО

25.02.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске проведено обследование пустующих квартир, которые планируется передать семьям участников АТО. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Отдел жилищного хозяйства, совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации, провел обследование пустующих свободных квартир в городе. В планах – после проведения ремонтных работ передать такое жилье жителям города льготных категорий, находящихся на квартирном учете», – отметили в горсовете.

«Первыми должны получить квартиры участники АТО. Таких в Краматорске 9 семей. Всего были обследованы 29 объектов», – добавили в пресс-службе.

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