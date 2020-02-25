ДТП с микроавтобусом полиции в Мариуполе: Стали известны подробности (Фото)

В результате ДТП с участием микроавтобуса, которое произошло сегодня, 25 февраля, в Мариуполе госпитализирована женщина. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, сегодня около 9:30 произошло столкновение между микроавтобусом Volkswagen Crafter и легковым автомобилем Volkswagen Touareg на б. Шевченко.

По предварительным данным, водитель легковушки не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с микроавтобусом, который выехал за пределы проезжей части и въехал в стену здания. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир Crafter, с травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение. «Обстоятельства выясняются», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Мариуполе микроавтобус полиции въехал во двор жилого дома.