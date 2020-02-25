Гончарук анонсировал серьезную проверку ПФУ

Кабинет министров в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда. Об этом в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР) сегодня, 25 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет «Интерфакс-Украина».

«В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов. Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода», – сказал Гончарук.

В то же время премьер отметил, что полная реформа системы потребует нескольких лет.