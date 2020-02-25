Недопущение коронавируса в Украине: Проверку усилят на границе со Словакией, Румынией и Польшей

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине мероприятия по проверке пассажиров будут введены на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей. Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

«В настоящее время глава ГПСУ находится в Закарпатье, где взял под личный контроль начало таких мероприятий в пунктах пропуска. С 8:00 утра такие мероприятия начались в пункте пропуска "Тиса". К концу дня такие меры должны распространиться на пункты пропуска на границе с Венгрией на завтра это будут пункты пропуска со Словакией и Румынией, и в дальнейшем – граница с Польшей», – сказал Демченко.

По его словам, пункт пропуска «Тиса» – это основная «артерия», по этому направлению в Украину следует больше граждан, следующих из Италии.

«Наша главная цель – не допустить распространения вируса в Украине. Как мы видим, наши европейские соседи таких мероприятий не проводят у нас на общих участках границы. В то же время, правительство Украины мобилизует все силы, чтобы осуществить максимально безопасные меры, чтобы вирус не распространился на территорию Украины», – подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, срок таких проверок не определялся.