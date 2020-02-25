В Покровске оформили материальную помощь на 640 детей горняков шахты «Краснолиманская»

В городах Покровск и Родинское (Донецкая обл.) управление соцзащиты населения принимает документы на выделение материальной помощи семьям с детьми работников ГП «УК "Краснолиманская"» и ООО «Краснолиманское», которые более 4-х месяцев не получают заработную плату, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

Прием документов на оказание материальной помощи за счет средств местного бюджета начался в пятницу, 21 февраля. В понедельник, 24 февраля, пакеты документов уже были оформлены на 640 детей.

Сотрудники городского управления соцзащиты населения продолжают прием документов у работников шахт для получения выплат. Перечислить помощь обещают в ближайшие дни.

«Сейчас мы ведем переговоры с руководством предприятий, чтобы как можно быстрее начать зачисление средств сотрудникам. По предварительным данным, поступать деньги на счета начнут во второй половине текущей недели», – сообщила начальник УСЗН Ирина Бонзюх.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требовали погашения долгов по заработной плате.

В ходе очередной сессии Покровского городского совета 21 февраля депутаты проголосовали за принятие обращения к центральным органам власти Украины в связи с ситуацией на шахте «Краснолиманская», где уже более 4-х месяцев горнякам не выплачивают заработную плату. Также были внесены изменения в Положение о предоставлении единовременной материальной помощи за счет средств местного бюджета, которые предусматривают предоставление единовременной материальной помощи шахтерским семьям с детьми, проживающим на территории городов Покровск, Родинское и поселка Шевченко. Городская власть выплатит по 1 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.