RU
Все новости

Мариупольчанке сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

25.02.20 12:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователем СБУ женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 26 августа 2019 года женщина, руководствуясь собственными политическими и идеологическими мотивами, отыскала в сети Интернет материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и разместила на своей странице в социальной сети для максимального распространения призывы гражданам брать в руки оружие и выходить на митинги, а также разместила и призвала максимально распространить публичное обращение жителям Юго-Восточной территории Украины с призывом "присоединяться к России"», – сообщили в ведомстве и добавили, что досудебное расследование продолжается.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк