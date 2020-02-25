Мариупольчанке сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователем СБУ женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 26 августа 2019 года женщина, руководствуясь собственными политическими и идеологическими мотивами, отыскала в сети Интернет материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и разместила на своей странице в социальной сети для максимального распространения призывы гражданам брать в руки оружие и выходить на митинги, а также разместила и призвала максимально распространить публичное обращение жителям Юго-Восточной территории Украины с призывом "присоединяться к России"», – сообщили в ведомстве и добавили, что досудебное расследование продолжается.