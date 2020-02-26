Соцсети мы серьезно мониторим, – «министр ДНР»

В «ДНР» проводят серьезный мониторинг социальных сетей. Об этом заявил «министр информации ДНР» Игорь Антипов.
По словам Антипова, в «республике» мониторят социальные сети в рамках «информационной войны». «Что касается информационной войны, то социальные сети мы мониторим, и мониторим очень серьезно», – заявил он.
Как уверяет «министр», в «республике» видят «работу противника» в информационной составляющей. И в «ДНР» «заранее готовят противодействие» «информационным потокам, направленным против».
«Сложно в этом вопросе», – утверждает Антипов.
Также он сообщает, что для работы в соцсетях привлечены специалисты.
«Для решения этой задачи нужны специалисты в этой отрасли. Понятно, что сейчас работает и программное обеспечение, которое может общаться с человеком в интернет-сети. Раньше "тролли" были, комменты, сейчас это делают машины… Технологии продвинулись далеко», – уверяет он.
«У нас есть ребята, и количество их увеличивается, которые являются профессионалами высокого класса в интернет-ресурсах», – добавляет он.
Напомним, ранее «министр информации» посетовал, что журналисты не остались в «ДНР». Также он сообщил, что в «ДНР» отказались от печати рейтинговой газеты.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube