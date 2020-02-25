В прифронтовом Торецке шахтерам начали погашать задолженность по заработной плате

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.), расположенном на прифронтовой территории, работникам негосударственного арендного предприятия «Шахта им. Святой Матроны» выплатили около 1,5 млн грн задолженности по заработной плате. Об этом говорится в сюжете «UA: Донбасс».

Горнякам перечислили заработную плату в полном объеме за июль и август 2019 года. В целом сумма задолженности составляла около 24 млн грн за 6 месяцев.

«Еще есть обещание закрыть нам всем сентябрь, это около 6-ти миллионов еще до конца недели», – сообщил начальник участка АП «Шахта им. Святой Матроны» Дмитрий Баленко.

19 февраля горняки АП «Шахта им. Святой Матроны» записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и омбудсмену Людмиле Денисовой с требованием погасить долги по заработной плате.

Напомним, ранее сообщалось, что на негосударственном предприятии «АП "Шахта им.Святой Матроны"» сложилась критическая ситуация с долгами по заработной плате. Коллективу в составе более 400 человек на протяжении полугода не выплачивали заработную плату. Погашение задолженности полностью зависит от позиции руководства Ассоциации «Группа Механик», которая владеет предприятием на правах аренды.

Ситуация рассматривалась на уровне председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко с участием профсоюзов и городского руководства Торецка.