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Из-за долгов шахтерам: Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат

25.02.20 13:24
Пресс-служба президента Украины
Пресс-служба президента Украины

Пока в Украине планируют закрыть убыточные шахты и найти горнякам новую работу, задолженность по зарплатам на государственных шахтах уже превысила миллиард гривен. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями угольной отрасли, пишет «Сегодня».

При этом глава государства пригрозил, что если правительство не решит проблему в течение марта и апреля, чиновники Кабинета министров тоже не будут получать зарплаты.

«Если мы не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать заработную плату за эти месяцы», – заявил Зеленский.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требовали погашения долгов по заработной плате.

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