Серьезные проблемы: «Министр» посетовал, что журналисты не остались в «ДНР»

В 2014 году большинство журналистов выехали с неподконтрольной украинской власти части Донецкой области.

Как отметил «министр информации ДНР» Игорь Антипов, в «республике» осталось небольшое количество представителей масс-медиа. «Очень многие уехали – журналисты, медиаменеджеры… Возникли серьезные проблемы в кадровом потенциале, в управленческом потенциале. На смену журналистам, которые уехали, пришли специалисты, ребята, для которых журналистика не была профильной работой», – сообщил Антипов.

Он уверяет, что в сфере медиа в «ДНР» за 2 года удалось сформировать «нормальную серьезную команду». Кроме того, к 2018 году создали «республиканский медиахолдинг», который объединил «республиканские» региональные газеты, запустили радиостанции и 3 телеканала.

Но потом, по словам Антипова, в «ДНР» пришли к выводу, что в медиасфере нужны изменения. В частности, было решено менять наполнение, контент, а также «порядок работы с целевой аудиторией». Эти изменения начали реализовывать в 2019 году.

Напомним, новый украинский телеканал для жителей неподконтрольных украинским властям территорий выйдет в эфир с 1 марта.

Также сообщалось, что информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube