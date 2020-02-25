Президент Зеленский поручил провести полный аудит угольных предприятий

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 25 февраля, в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.

По словам президента, термин «смотрящие за шахтами» на государственных угольных предприятиях должен исчезнуть вместе с самими «смотрящими».

«Коррупция на шахтах стала одной из причин такой ситуации. Коррупция на закупках, объемах добычи, на зарплатах тысячам людей, которых даже нет в стране. Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, в модернизацию и своевременную выплату зарплат [шахтерам] кто-то зарабатывал миллионы. Но эта "лавочка" должна быть закрыта. Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и подать результаты аудита в правоохранительные органы», – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства поручил правительству создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем.

«Обязательно включить в его состав представителей угольных предприятий, местной власти, глав ОГА соответствующих областей. Проблемы дальнейшего развития отрасли должны быть решены системно», – подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил на совещании с руководителями угольной отрасли, что пока в Украине планируют закрыть убыточные шахты и найти горнякам новую работу, задолженность по зарплатам на государственных шахтах уже превысила миллиард гривен.