Вблизи Попасной с украинскими военными «служит» боевой гусь Гриша (Фото)

Вблизи прифронтовой Попасной (Луганская обл.) вместе с военными 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных Сил Украины (72 ОМБР) «несет службу» боевой гусь Григорий. Об этом сообщается в соцсетях.

На днях Гриша даже попал под артиллерийский обстрел.

Историю пернатого защитника лаконично рассказал пресс-офицер бригады Роман Чоп. «Знакомьтесь – это Гриша, и он настоящий боевой гусь. Григорий уже не в первый раз на фронте. Это его вторая ротация на восток», – сказал он.

Птица пережила артобстрел, и «ему это не понравилось». «Поэтому, Гришка выражает свое возмущение российским оккупантам и обещает, что будет их клевать до самой границы с РФ», – резюмировал Роман Чоп.