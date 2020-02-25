Глава СНБО о совместном патрулировании на Донбассе: Речь идет о территориях, а не о границе

Возможность провести выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе осенью 2020 года существует, но для этого нужно успеть обеспечить контроль над границей и организовать совместное патрулирование территорий по хорватскому варианту. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передет «ЛІГА.net».

Вероятность одновременного проведения выборов на всей территории Украины, включая неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, председатель СНБО оценил в 50%. В то же время бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не видит такой возможности вообще.

«Волкер не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%. Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, – поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых – организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад. Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины. И даже в переходном периоде – выборы необходимы как элемент диалога и мирного возвращения неподконтрольных территорий в правовое поле Украины.

«Если мы считаем, что там живут украинцы, тогда с ними надо общаться, им надо объяснять. Мы – демократическое государство. Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: никаких выборов, вводим военное положение. Но это уже на абсолютно крайний случай», – считает Данилов.

Легализацию посредством выборов на части Луганской и Донецкой областей «российского анклава» глава СНБО назвал невозможной, поскольку избираются только местные советы, которые не влияют на всеукраинскую политику государства.

Поддержание порядка на Донбассе, по мнению Данилова, должно обеспечить совместное патрулирование территорий с участием представителей местных громад и международных организаций.

«Как будут формироваться патрули – это уже вопрос протоколов и согласований. В этом однозначно должна принимать участие какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая, их в мире много и все за мир. ...У нас есть четкая установка, что люди, которые участвовали в убийствах украинских граждан, не могут быть прощены. Это не обсуждается. Но те, кто этим не занимался, – врачи, учителя, служащие, – чем они провинились? У меня много знакомых, которые по тем или иным причинам остались в оккупации. Кто-то не может родителей бросить, кто-то не нашел в этой части Украины своего места. Это не значит, что они стали другими украинцами. Их очень много», – пояснил председатель СНБО и подчеркнул, что речь идет о патрулировании территорий, а не границы.

По его словам, оружие при этом может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям. Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия.

«Окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах. Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии. Это непростая ситуация, которая требует много усилий. Согласовывать всегда крайне сложно», – резюмировал Алексей Данилов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями местных громад Донецкой и Луганской областей.