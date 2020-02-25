Стало известно, сколько пенсионных дел жителей Донетчины переведено в электронный формат

В Донецкой области более 40 тысяч пенсионных дел переведены в электронный формат. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

«Со старта процесса, с октября прошлого года, команда пенсионщиков Донетчины оцифровала более 40,0 тыс. пенсионных дел», – написала она.

По словам Рад, занимаются этим делом специалисты Краматорского и Мариупольского подразделений ретроконверсии.

Они сканируют бумажные носители с каждого пенсионного дела управлений области, загружают данные в реестр застрахованных лиц и интегрированную комплексную информационную систему ПФУ.

Также начальник ГУ ПФУ Донетчины сообщила, что всего более 810 тысяч пенсионных дел жителей области в течение ближайшего времени будет переведено в электронный вид. «Это позволит пенсионеру оперативно получать информацию по пенсионному делу, в частности в дистанционном режиме через интернет-сервисы Пенсионного фонда Украины», – подытожила Наталия Рад.

Как сообщалось ранее, ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. Также сообщалось, что во всех регионах Украины в сентябре 2019 года ПФУ создал подразделения ретроконверсии пенсионных дел. В Донецкой области подлежат оцифровке около 1 миллиона пенсионных дел.