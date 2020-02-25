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Коронавирус: На Луганщине рассказали о ситуации

25.02.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине, по состоянию на 25 февраля, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала начальник отдела Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Татьяна Верескун.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, по ее словам, в регионе сформирован план мероприятий и оперативный штаб по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

«Планируется проведение заседания оперативного штаба с приглашением представителей таможни, ГСЧС, других структур по обсуждению совместных планов мероприятий реагирования», – говорится в сообщении.

«Определены госпитальные базы для оказания медицинской помощи лицам, которым подтвержден диагноз: инфекционное отделение Рубежанской городской больницы, Луганская областная детская клиническая больница и резервные больницы – инфекционные отделения Северодонецкой и Старобельской больниц. Направлено обращение в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в связи с необходимостью в средствах индивидуальной защиты для обеспечения данных больниц», – проинформировали в Луганской ОГА.

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