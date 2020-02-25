Коронавирус: На Луганщине рассказали о ситуации

На Луганщине, по состоянию на 25 февраля, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала начальник отдела Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Татьяна Верескун.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, по ее словам, в регионе сформирован план мероприятий и оперативный штаб по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

«Планируется проведение заседания оперативного штаба с приглашением представителей таможни, ГСЧС, других структур по обсуждению совместных планов мероприятий реагирования», – говорится в сообщении.

«Определены госпитальные базы для оказания медицинской помощи лицам, которым подтвержден диагноз: инфекционное отделение Рубежанской городской больницы, Луганская областная детская клиническая больница и резервные больницы – инфекционные отделения Северодонецкой и Старобельской больниц. Направлено обращение в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в связи с необходимостью в средствах индивидуальной защиты для обеспечения данных больниц», – проинформировали в Луганской ОГА.