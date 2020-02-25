Сколько влезет в тачку: Волонтер рассказал, как возят украинские продукты в «ЛНР» через КПВВ «Станица Луганская»

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) люди возят через линию разграничения в «ЛНР» украинские продукты по принципу «сколько влезет в тачку», а не как ранее «до 75 кг за раз». Об этом по итогу визита на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Во время последнего визита на КПВВ "Станица Луганская" несколько дней назад, я заметил, что украинские яблоки, конфеты, сыры, колбасы и помидоры начали уезжать в "ЛНР" теперь по принципу "сколько влезет в тачку", а не как ранее – "до 75 кг за раз"», – написал он.

Каплин опубликовал фото, на котором запечатлен восстановленный пролет моста, который здесь является линией разграничения, а на нем спаренная тележка, в которой около 300 кг яблок и 50 кг конфет известного украинского бренда. «То есть 350 кг продуктов. Не вижу в этом ничего плохого. Я всегда был против "торговой блокады ОРДЛО*", и считаю, что от данной политической акции проиграли, прежде всего, украинские товаропроизводители и экономика Украины. По моим скромным оценкам, ежедневно в Луганск из Станицы Луганской на тележках уезжают более 300 тонн яблок. А это значит, что только благодаря яблокам, украинские фермера ежедневно получают 4,5 млн грн из экономики ОРДЛО или более полутора миллиардов в год. Эти деньги могли бы спокойно получать фермера из России, они бы могли идти в бюджет России и финансировать снаряды для российской армии, однако, их получаем мы, и эти деньги работают на экономику Украины», – рассказал Евгений Каплин.

Напомним, в Украине с 28 ноября 2019 года вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Новым Порядком физическому лицу разрешается перемещение любых товаров в обе стороны линии разграничения, кроме тех, которые запрещены или ограничены к провозу законодательно. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей