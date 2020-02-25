Получение взятки и мошенничество: На Донетчине будут судить патрульного

На Донетчине в суд направлено обвинительное заключение в отношении капитана патрульной полиции в городах Краматорске и Славянске Управления патрульной полиции в Донецкой области. Правоохранитель обвиняется в мошенничестве совершенном повторно и в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2019 года полицейский получил 1 тыс. долл. США от недавно назначенной работницы за решение вопроса о ее неувольнении. Патрульный заверил потерпевшую, что имеет влияние на кадровые вопросы, однако на самом деле его не было», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что ранее полицейский уже получил от потерпевшей 2 тыс. грн за обещание помочь ей получить премию, якобы имея влияние на бухгалтера финотдела.

«Средства полицейский бухгалтеру не передал, а присвоил их единолично», – отметили в пресс-службе.

В случае доказательства вины, патрульному грозит штраф от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.