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Жизнь в серой зоне: Жители Золотого-4 пожаловались на проблемы сотрудникам секретариата омбудсмена

25.02.20 19:15
Фото: пресс-служба Офиса омбудсмена Украины
Фото: пресс-служба Офиса омбудсмена Украины

Сотрудники отдела регионального представительства в Донецкой и Луганской областях секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществили выездной прием граждан в городе Золотое-4 (Родина, Попаснянский р-н, Луганская обл.). Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

«В рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, сотрудниками отдела регионального представительства в Донецкой и Луганской областях секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека Александром Дубиной и Ольгой Никитиной осуществлен выездной прием граждан в г. Золотое-4 (Родина) Попаснянского района Луганской области, расположенном на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил (серая зона)», – говорится в сообщении.

Как сообщается, больше всего граждане жаловались на:

  • качество питьевой воды, а иногда ее отсутствие;
  • необеспечение вывоза бытовых отходов;
  • отсутствие доступа к медицинским услугам на территории населенного пункта;
  • отсутствие льготного проезда в общественном транспорте;
  • невозможность осуществления банковских операций населением.

«Полученная от местных жителей информация оформлена надлежащим образом и взята к работе с целью решения указанных проблем», – уточняется в сообщении.

Также сотрудники регионального представительства провели мероприятия, направленные на повышение правового сознания местных жителей с целью предупреждения нарушения их прав и свобод. И разъяснили гражданам информацию о процедуре обращения к уполномоченному ВРУ по правам человека.

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