Индивидуальный подход: Замминистра пояснил, как рассчитывается субсидия на коммуналку

В Украине механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Он рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сегодня, 25 февраля, передает пресс-служба ведомства.

«Счет за жилищно-коммунальные услуги – вещь индивидуальная. Мы можем говорить о средних показателях, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количество потребленной услуги», – сказал он.

Замминистра акцентировал, что также на размер субсидии (компенсации) влияет несколько факторов, таких как:

условия проживания человека (параметры услуг, которые человек использует);

цена и тариф, установленные соответствующим органом для конкретного вида услуги;

доходы членов домохозяйства.

«Индивидуальный подход базируется на том, что каждое домохозяйство имеет определенный индивидуальный процент платежа, который уплачивается в соответствии доходам. А также заключается еще и в том, что гражданин имеет возможность в любое время выбрать форму получения выплат (наличную, безналичную). Так, на сегодня 95% получателей субсидий получают их в наличной форме», – заявил чиновник.

Также Музыченко напомнил, что с 2018 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) была упрощена процедура получения субсидий. «Для получения субсидии соответствующей категории граждан необходимо: встать на учет как ВПЛ по адресу проживания без регистрации места жительства, без переоформления лицевых счетов, оформления договоров аренды, исключительно на основании справки ВПЛ, по адресу проживания оформить субсидию», – добавил замминистра.

Музыченко отметил, что государство обеспечивает предоставление поддержки в виде льгот и субсидий «отдельным нуждающимся категориям граждан».

В министерстве уточнили, что в бюджете 2020 года предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий по ЖКУ. В предыдущем году на это было направлено 46,4 млрд грн. Средний размер субсидии составляет около 1 200 грн, льготы – 750 грн.