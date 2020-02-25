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Изменения в Конституцию: Когда планируют принять законопроект о децентрализации

25.02.20 22:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации планируют внести в Верховную Раду до 20 марта. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил член парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Виталий Безгин, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас стартует публичное обсуждение, после него у нас будет два тура регионального обсуждения – это две недели. Также у нас будут отдельные консультации на уровне Совета Европы с 11 по 14 марта. После этого состоится финальное согласование уже на большом мероприятии в Киеве, и в конце марта мы можем ожидать соответствующее внесение [законопроекта в Верховную Раду]» – заявил Безгин.

По его словам, важно, чтобы этот законопроект был принят до местных выборов в октябре 2020 года, чтобы вся страна начала жить согласно одному административно-территориальному устройству.

«У нас есть промежуток в начале четвертой сессии – со 2 по 5 сентября, когда мы планируем выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет способствовать голосованию всех фракций и групп за изменения в Конституцию», – считает нардеп.

Законопроект о децентрализации планируют направить на рассмотрение в Конституционный суд до 2 апреля, принять в первом чтении – до 7 августа, а до 5 сентября – одобрить документ конституционным большинством Верховной Рады.

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