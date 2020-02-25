В Луганске водитель маршрутки сбил женщину и скрылся с места ДТП

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель маршрутки сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло в субботу, 22 февраля. «Гражданин 1982 года рождения, управляя автомобилем "СПВ-20" Рута на пешеходном переходе, в районе перекрестка улиц Советская и Годуванцева г. Луганска совершил наезд на пешехода, гражданку 2003 года рождения, после чего скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП пострадавшая с ушибами и ссадинами госпитализирована в Луганскую городскую больницу. Подозреваемый задержан, автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. По данному факту проводится проверка», – заявили в «полиции».