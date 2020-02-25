В «ДНР» отказались от печати рейтинговой газеты

В «ДНР» отказались от печати бумажной версии газеты «Донецкое время», и с января 2020 года она выходит только в электронном формате.

Как отметил «министр информации ДНР» Игорь Антипов, это сделано из-за высокой стоимости печати и доставки издания относительно покупательной способности местных жителей. «Здесь особый случай. Газета "Донецкая время" – одна из рейтинговых в нашей республике. Но при этом у нее высокая цена относительно покупательной способности нашего населения», – заявил Антипов.

«Мы долго изучали целевую аудиторию, и пришли к пониманию того, что, сохранив содержание газеты, увеличив цветность, мы должны эту газету доставить читателю бесплатно», – добавил он.

Чтобы продлить жизнь газете и приобрести новую аудиторию, по словам «министра», было принято решение перевести газету в интернет.

Возрастная категория читателей данного издания – это люди 45 лет и старше. Как уверяет Антипов, около 60% этих людей уже пользуются интернетом. Поэтому в «ДНР» посчитали, что сохранят большую часть аудитории. Таким образом, развивается мультимедийный проект. «Это и стримы, и прямые эфиры, и интервью, и аналитические статьи. Это не 32 полосы, а значительно больше», – утверждает «министр».

Напомним, ранее «министр информации» посетовал, что журналисты не остались в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube