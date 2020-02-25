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В «ЛНР» застрелили мужчину и женщину

25.02.20 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) произошло двойное убийство. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что тела погибших обнаружили в понедельник, 24 февраля. «В Стаханове по месту жительства обнаружены трупы гражданина 1975 года рождения и гражданки 1976 года рождения с огнестрельными ранениями», – говорится в сообщении.

«Установлено, что преступление совершили граждане 1990 и 1991 годов рождения. Последние задержаны в порядке ст. ст. 94, 95 УПК ЛНР, получены признательные показания. Ведется следствие», – заявили в «МВД ЛНР».

Подробности ЧП не сообщаются.

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