RU
Все новости

«Еленовка в Донецк – машин 20»: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 февраля

25.02.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «10:15. Горловка – Бахмут. Родственники сегодня поехали, в 9 вышли из дома, полчаса назад отзвонились, стоят на украинском нолике, говорят людей тьма, на 9-10 автобусов впереди их»;
  • Елена: «11:40. Майорск. В Украину автомобильной очереди нет, такое вижу впервые. Пешая в Украину человек 100. В Горловку – по мере приезда автобуса».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Вячеслав: «13:02. На Каргилле в Украину льготы нет, общая 20 машин»;
  • «Disпетчер»: «14:26. На Каргилле в сторону Украины пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Юлия: «10:08. Еленовка в Украину. Много машин стоит на нулевом»;
  • Виолетта: «11:26. Новотроицк в Украину на знаке "70". В Донецк сразу. Еленовка в Донецк – машин 20».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк