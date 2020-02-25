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Бил сначала табуреткой: В «ЛНР» мужчина убил знакомого

25.02.20 23:06
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Перевальске (Луганская обл.) по подозрению в убийстве местного жителя задержан мужчина. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Поступило сообщение от местного жителя 1987 года рождения, что возле своего автомобиля он обнаружил труп соседа. Следственно-оперативной группой на месте происшествия в ходе осмотра были выявлены телесные повреждения в виде множественных ран затылочной и теменной области головы, а также другие раны на теле пострадавшего», – говорится в сообщении.

«Установлено, что к преступлению причастен гражданин 1975 года рождения. На данный момент получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

В обнародованном видеосюжете «МВД ЛНР» задержанный в убийстве признался и рассказал, что произошло: «Пришел в гости, напились, поругались, помирились, потом опять напились. Бил товарища сначала табуреткой, потом еще на улице. Убил я товарища. Не знаю, как это произошло, как в тумане все».

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