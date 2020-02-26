В «ДНР» показали монастырь вблизи Донецкого аэропорта (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке, на севере Киевского района, вблизи разрушенного Донецкого аэропорта находится Иверский женский монастырь. Здание пострадало от боевых действий, при этом в нем проводятся богослужения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, в «республике» показали, как монастырь и его окрестности, а также расположенное поблизости кладбище, выглядят сегодня.

Также сообщается, что 25 февраля в поврежденном во время боевых действий здании монастыря прошло праздничное богослужение, приуроченное ко дню чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Около 50 прихожан на службу привезли автобусом с ж/д вокзала Донецка.

В «ДНР» утверждают, что богослужения возобновились 25 февраля 2016 года и проводятся до сих пор.

Как сообщалось ранее, Свято-Иверский женский монастырь в 2014 году стал огневой позицией незаконных вооруженных формирований для обстрела ВСУ в аэропорту – в том числе и поэтому здесь столь многочисленные разрушения от «ответки». О подробностях захвата монастыря и ведении из него военных действий рассказал член незаконного вооруженного формирования «ДНР» Святослав Голиков. Как из монастыря НВФ обстреливали аэропорт также демонстрировалось в сюжетах российских военкоров.

В храме с 2016 года возобновились церковные службы. Монахини же с 2014 года живут в ином монастыре, который находится далеко от линии соприкосновения. Сюда же приходят только по воскресеньям.

Также здесь находится печально известное Новоигнатьевское («Иверское») кладбище, которое по возрасту является одним из самых молодых погостов Донецка (было основано в 2003 году). Несмотря на официальный запрет посещения погоста, предупреждения о минах, растяжках, неразорвавшихся снарядах, единичные жители продолжают посещать могилы родных и близких.

Битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.