Россия и «Л-ДНР»: Как Кремль хочет решить вопрос Донбасса

С самого начала боевых действий на Донбассе и сейчас Кремль пытается заставить украинские власти вести прямые переговоры с представителями «Л-ДНР» ради главной своей цели, которой добивался в других вооруженных конфликтах. Об этом рассказал колумнист Виталий Портников.

«С момента начала этих конфликтов руководством России всегда существует идея, что необходимо вести переговоры с руководством самопровозглашенных республик», – отметил он.

«Россия еще при Ельцине заставила руководство Республики Молдова вести прямые переговоры с руководством самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской Республики, и заставила руководство Грузии садиться за стол переговоров с руководителями Абхазии и Южной Осетии, именно для прекращения там военных действий. И руководители Республики Молдова и Грузии – Мирча Снегур и Эдуард Шеварднадзе с этим форматом согласились», – продолжил Портников.

Эксперт напомнил, что после таких переговоров полного урегулирования конфликтов ни в Молдове, ни в Грузии не произошло: «Молдова уже 30 лет государство, в котором не восстановлена территориальная целостность, и в котором Приднестровье отравляет всю молдавскую государственность. Грузия пережила несколько войн после начала этих переговоров. После одной войны было изгнано грузинское население из Абхазии и был установлен практически российский контроль над Абхазией и Южной Осетией. После второй войны этот контроль был только увеличен, грузинское население было изгнано еще и из Южной Осетии. Практически было увеличено количество территорий, которые контролируются Москвой, вооруженные контингенты в Абхазии и Южной Осетии стали уже официально, по соглашениям этих самопровозглашенных республик с РФ, частью вооруженных сил России, а на территории Приднестровья до сих пор находится российская армия».

«Я скажу вам, зачем это России. Потому что, как только Украина начинает прямые переговоры с руководителями марионеточных "администраций", таким же образом Россия превращается из участника конфликта в посредника. Вы уже не скажете [международным партнерам] о российских формированиях – вы сами ведете с ними переговоры: "Почему санкции против России, если Украина сама ведет переговоры с руководителями "ДНР" и "ЛНР"? Чем Зеленский отличается от Пушилина и Пасечника – от руководителей трех стран, с которыми ведутся переговоры?". Вот этого Россия добивается и вовсе не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы самой из нее официально выйти», – резюмировал Портников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV