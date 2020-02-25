От оружия до сигарет с «акцизом» «ДНР»: Что пытаются провезти граждане через КПВВ Донетчины

Граждане Украины пытаются провезти через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области холодное оружие, средства раздражающего действия, наркотические вещества и сигареты с «акцизом» «ДНР». Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Неделя военнослужащих Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил началась насыщенно. Граждане одну за другой осуществили попытки проверить бдительность пограничников, пытаясь пересечь КПВВ "Новотроицкое" в двух случаях – со средствами раздражающего действия для самозащиты и в одном случае – с ножом, характеристики которого можно отнести к холодному оружию. Пограничники напоминают – и оружие, и его имитации через КПВВ провозить запрещено!» – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, продолжаются попытки пересечения КПВВ и с наркотическими веществами. Так, у мужчины в собственном автомобиле, который двигался на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию, во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФСУ было выявлено 7 ампул с неизвестным веществом бурого цвета без маркировки. «На запах одной из открытых ампул среагировала служебная собака пограничников, вещество идентифицировано как (возможно) опий. В дальнейшем ампулы и гражданин были переданы следователю полиции. Представителями Нацполиции обнаруженное вещество будет направлено на экспертизу для установления веса и классификации», – уточняется в сообщении.

А сегодня на КПВВ «Новотроицкое» на въезд с временно неподконтрольной украинской власти территории прибыли два гражданина 55-ти и 38-ми лет в качестве водителя и пассажира автомобиля марки «Газель». «Во время осмотра автомобиля пограничниками и ГФСУ среди личных вещей пассажира с признаками сокрытия были обнаружены табачные изделия с наклейками похожими на марки некоего "акцизного сбора" так называемой "ДНР" (163 пачки)», – рассказали пограничники.

Представители фискальной службы составили протокол по ч. 2 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров). Сумма оценки около 5 тыс. грн. Табачные изделия изъяты сотрудниками ГФС.

Фото: Донецкий погранотряд

«Такие и им подобные табачные изделия фейковой "республики", за качество которых никто не отвечает, граждане периодически совершают попытки провезти как небольшими, так и более масштабными партиями, пытаясь подзаработать на дешевой продукции, не слишком заботясь при этом, что могут серьезно навредить согражданам не только фактом курения, но и неизвестным содержанием этих сигарет», – отмечается в сообщении.

Напомним, ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.