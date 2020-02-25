Убитые, раненые, пропавшие без вести и переселенцы: Денисова озвучила статистику последствий войны на Донбассе

За шесть лет войны на Донбассе Украина потеряла более 13 тыс. человек, более 3 тысяч гражданских лиц и 146 детей. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время вступительного слова на международной конференции «Защита мирного населения в вооруженных конфликтах», передает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

Кроме этого, по ее словам, 5 тысяч украинских сограждан числятся пропавшими без вести, а число раненых превышает 7 тыс. человек.

Омбудсмен также сообщила, что почти 1,5 млн граждан Украины вынуждены были покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

«Вооруженные конфликты калечат человеческие жизни, приводят к исчезновениям и перемещению людей, вызывают разрушение домов, загрязнение больших территорий минами и боеприпасами. Особой болью является то, что от вооруженных конфликтов в первую очередь страдают дети. Почти 7 тысяч детей потеряли своих родителей, а еще около полумиллиона – проживают в серой зоне. У них отсутствует доступ к нормальной жизни, они ограничены в элементарных правах и требуют ежедневной защиты. В целом зона вооруженного конфликта – это территория сплошного нарушения прав человека: на жизнь, свободу передвижения, свободу слова, вероисповедания и социальную защиту», – сказала Людмила Денисова.

Напомним, США в ОБСЕ заявили о 13 тысячах погибших на Донбассе. УВКБ ООН за весь период вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировало 3 049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом.

В УВКБ ООН также в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе. С 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых).