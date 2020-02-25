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В «ДНР» рассказали о ДТП с участием пешеходов

25.02.20 17:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области с начала года с участием пешеходов произошло 65 ДТП, в которых 13 человек погибли и 57 получили травмы. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за минувшие выходные в «ДНР» зарегистрировали 7 ДТП, в которых травмированы 10 человек, а также 17 аварий без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения.

«22 февраля в Буденновском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

«23 февраля в Киевском районе Донецка 23-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 46-летнего пешехода, который в состоянии опьянения переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина был травмирован», – заявили в «полиции».

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