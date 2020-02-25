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Погиб 93-летний мужчина: Полиция расследует смертельный пожар на Донетчине

25.02.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В пгт Заречное (Лиманский р-н, Донецкая обл.) на пожаре погиб 93-летний мужчина. По предварительным данным трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительного оборудования. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Возгорание произошло около 10 утра в пгт Заречное Лиманского района. Дым из дома 93-летнего мужчины обнаружили соседи, после чего вызвали сотрудников ГСЧС. Тело хозяина жилья обнаружили в процессе тушения пожара в помещении. По предварительным данным, причина гибели мужчины – неисправность отопительной системы», – рассказали в полиции.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 ч. 2 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

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