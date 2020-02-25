Глава МинВВОТ предложила открыть в Одессе реабилитационный центр для участников АТО/ООС

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, находясь с рабочей поездкой в Одессе сегодня, 25 февраля, предложила открыть на базе областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны реабилитационный центр для участников боевых действий, передает «Odessa.online».

Глава МинВВОТ провела встречу с вице-губернатором Виталием Свичинским и сотрудниками профильных департаментов Одесской облгосадминистрации.

Оксана Коляда выступила с предложением организовать на базе Одесского областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны реабилитационный центр для участников боевых действий.

Также она анонсировала создание единого открытого реестра ветеранов АТО/ООС, в который будут вносить данные о том, кому из них и какая помощь требуется. Бойцы также смогут обратиться в министерство по делам ветеранов онлайн.

Накануне глава МинВВОТ посетила одесский военный госпиталь и оценила его состояние.

«Трудно комментировать: 5-этажное здание на 120 коек почти на берегу моря и ...почти пустое. За прошлый год поступило только 1602 пациента, при том, что в Одесской области насчитывается более 13 500 ветеранов только современной российско-украинской войны. В госпитале 2 отделения: терапевтическое и неврологическое. Практически никаких средств диагностики, даже функционирующего УЗИ аппарата нет. Комплектация штата едва превышает 60%. В частности, нет психолога, тем более человека, способного работать с участниками боевых действий и их травмами. Пообщалась только с двумя участниками боевых действий, остальные – дети войны, которыми занимается Минсоц и которые не являются нашими бенефициарами», – рассказала Оксана Коляда.

Причиной такого состояния она считает отсутствие концепции развития госпиталя и преимуществ перед другими аналогичными учреждениями, непредоставление того спектра услуг, которые должны получать ветераны войны.

«Мы готовы способствовать написанию концепции и консультировать по обращениям к инвестиционным государственным фондам развития по финансовой поддержке госпиталей, мы ведем переговоры с международными партнерами по помощи оборудованием. Но это все невозможно реализовать без содействия и работы самого госпиталя и его руководства. Наша же позиция неизменна – мы хотим понимать, какие учреждения способны оказывать качественные услуги нашим бенефициарам», – заключила глава МинВВОТ.