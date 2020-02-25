В Украине теперь будет постоянный торгпред из России

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает российский «Интерфакс».

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Бабко родился в 1958 году в Амурской области. В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в КНР.

Напомним, что Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры. Кроме того, правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых из Украины в РФ запрещен. Ранее сообщалось, что в Кремле готовы рассмотреть вопрос о снятии санкций в отношении Украины при наличии инициативы Киева.