Эксперт увидел интерес Суркова в обострении на Донбассе

В обострении ситуации в зоне боевых действий на Донбассе, которая могла бы быть после обстрела со стороны незаконных вооруженных формирования (НВФ) 18 февраля, заинтересован экс-помощник президента России Владислав Сурков. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Одна из версий этих событий, ее озвучивал и Ермак – новый глава Офиса президента, что это такой "привет", связанный с 5-летием Дебальцевских событий. Кроме этого, я допускаю, что тут не то, чтобы местная самодеятельность. Мог быть сигнал со стороны Суркова», – считает Фесенко.

«Сурков, который не хотел никакого продвижения вперед, не хотел ни о чем договариваться, и играет сейчас на ослаблении позиции Козака, он хотел намеренного обострения. И это провоцирование украинской стороны направлено на то, чтобы дискредитировать мирные инициативы», – продолжил политолог.

По его мнению, в обострении на Донбассе был заинтересован не только Сурков. «Здесь был интерес и Суркова, и местных. У местных (я имею ввиду и военное руководство, хоть оно российское, и тех, кто так или иначе на верхушке находится) нет никакого интереса к мирному процессу, потому что они тогда теряют все», – резюмировал эксперт.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утренние бои 18 февраля вблизи Золотого и отставка помощника президента России Владислава Суркова, который был куратором Донбасса от Кремля, являются взаимосвязанными событиями. Также они связаны с годовщиной расстрелов на Майдане и боями под Дебальцево.

Напомним, 18 февраля на Луганщине незаконные вооруженные формирования «ЛНР» пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, члены НВФ «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня» ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV