В прифронтовом селе Луганщины обстрелом повреждены три дома, – волонтеры

В прифронтовом селе Орехово (Луганская обл.) обстрелом повреждены три дома. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

«Во время обстрелов 18-24 февраля были повреждены три дома, никто из жильцов не пострадал», – говорится в сообщении.

Сегодня сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Золотое» смогли встретиться с собственниками поврежденных домов. «Из-за бездорожья до улицы Центральная, где в двух домах взрывной волной выбило стекла, добирались пешком. Также во время обстрелов было повреждено остекление дома по ул. Южная», – уточняется в сообщении.

Волонтеры передали жителям трех домовладений материалы для экстренных ремонтов – тарпаулин и полиэтиленовую пленку.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

По словам руководителя Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина, 18 февраля в прифронтовых селах Луганской области Новотошковское и Орехово, расположенных на линии разграничения сторон, произошла сильнейшая с 2014-2015 годов эскалация боевых действий.