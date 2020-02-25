Эта машина помогла спасти жизнь: История спасения от участников проекта «200 скорых для Украины»

Неонатальные «скорые», переданные медикам в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова, спасают детские жизни по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Новая машина – это радость для врачей и безопасность для маленьких пациентов. Всегда комфортно и приятно работать на автомобиле, оснащенном самой современной техникой. А мамы новорожденных деток, которым мы оказываем помощь, всегда немного успокаиваются, когда видят, что за ними приехал красивый, оборудованный всем необходимым автомобиль, а не старый УАЗик», – так отзывается о новом спецавтомобиле типа С главный врач Полтавской областной детской клинической больницы Нина Козяр.

Машина была вручена медикам в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. Больницы, амбулатории и подстанции «скорой помощи» получили 200 машин, среди которых 22 неонатальных, предназначенных для реанимации новорожденных. Эти автомобили уже спасли сотни маленьких жизней по всей стране. В том числе в Полтавской области.

«Вызовы обслуживаем каждый день. Есть разные ситуации, но часто случаи тяжелые. Буквально несколько дней назад мы выезжали в Пирятинскую больницу. Там на 36-й неделе беременности родился мальчик. Роды были сложные, состояние малыша плохое, он с трудом дышал. Так вышло, что примерно в это же время из-за скачка напряжения аппарат искусственной вентиляции легких, который был в больнице, вышел из строя. Поэтому приехали мы. Экстренно перенесли ребенка в машину, начали интенсивную терапию, стабилизировали гемодинамику, подключили к системе искусственной вентиляции легких и повезли в Полтаву. В дороге были четыре часа, все это время мальчик дышал благодаря оборудованию автомобиля. Доставили успешно. Сейчас угроза жизни миновала. Малыш переведен из реанимации на второй этап выхаживания», – рассказала заведующая анестезиологическим отделением интенсивной терапии Полтавской областной детской клинической больницы Татьяна Будинская.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».