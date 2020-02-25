Сорвал цепочку: На Донетчине мужчина задушил пенсионерку ради наживы

В Константиновке (Донецкая обл.) мужчина проник в частный дом ради наживы и задушил 75-летнюю хозяйку жилища. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области.

«Женщина проживала в частном доме сама. Ночью сквозь небольшое окно злоумышленник, который ранее бывал в доме в качестве гостя, проник в помещение с целью ограбления. Когда мужчина увидел, что женщина проснулась на шум, стал ее душить. После этого нападавший сорвал с шеи цепочку и скрылся», – говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве задержан 29-летний житель Константиновки, который был ранее судим за совершение грабежей. «Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч.4 ст.187 «Разбой» и п.6 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство из корыстных побуждений» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.