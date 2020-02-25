Зеленский: Государство должно защитить украинский уголь

Украинский уголь должен иметь гарантированный рынок сбыта, а при продаже у отечественной продукции должен быть приоритет. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями угольной отрасли, пишет «Сегодня».

«Задача профильного министра – определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране», – сказал он.

Президент добавил, что управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

Зеленский также подчеркнул, что при реализации угля у украинского ресурса должен быть приоритет, в то время как сегодня Украина не может реализовать весь добытый уголь.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил на совещании с руководителями угольной отрасли, что пока в Украине планируют закрыть убыточные шахты и найти горнякам новую работу, задолженность по зарплатам на государственных шахтах уже превысила миллиард гривен. Также президент поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.