Чтобы меньше кусали: Мэр Славянска берет домой бродячего щенка и призвал горожан поступать так же

В Славянске (Донецкая обл.) с приближением весны местные жители стали чаще жаловаться на увеличение на улицах города количества бездомных собак и их нападение на прохожих.

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в медицинские учреждения Славянска с января 2020 года было зафиксировано 37 обращений, связанных с укусом собак. По информации городского отдела здравоохранения, только за прошедшие выходные за медпомощью после укуса обратилось 7 человек.

В целом динамика таких обращений в медучреждения Славянска следующая:

2015 год – 360 чел.;

2016 год – 343 чел.;

2017 год – 326 чел.;

2018 год – 393 чел.;

2019 год – 305 чел.

Как отметил Славянский городской голова Вадим Лях, инструмент предложений решения проблемы невелик. «Есть два пути. Первый – это принудительный отлов и вывоз [за пределы города], что постоянно блокируют наши зоозащитники. Второй – выделение денег на стерилизацию животных, что нами и делается. Я анализировал за 3 года по осеннему и весеннему сезонам количество обращений жителей по поводу укусов. Чтобы для себя понимать, какой из этих путей приносит ощутимую пользу. Если взять по динамике, пусть и небольшое, но снижение обращений по укусам произошло в 2019 году. Если взять глобально, понятно, что это всего 10% от обратившихся. Возможно, эта маленькая динамика улучшения ситуации с укусами связана с тем, что мы больше средств выделили на содержание и стерилизацию, чем в предыдущие», – говорит Лях.

Он уточнил, что на стерилизацию животных средства выделялись через Бюджет участия и почти в 2 раза увеличили финансирование из городского бюджета. Кроме стерилизации также было выделено около 150 тыс. грн на новые вольеры.

«Город шел путем принудительного вылова и путем гуманного использования методов стерилизации. Но фактически эта ситуация стоит на месте – мы видим, что тех средств, которые выделяются и тех мер, которые применяются, недостаточно для того, чтобы переломать ситуацию глобально», – признал мэр.

При этом на этот год до сих пор не заключен договор по отлову и вывозу бродячих животных, который действовал ранее. Поэтому пока отловом собак занимаются зоозащитники с дальнейшим содержанием животных в приюте Коммунального предприятия «АТП 052814». «Если бегают собаки и угрожают жителям, то мы связываемся с волонтерами и просим, чтобы они отловили этих собак. Уже заключен договор с ветеринаром на их стерилизацию. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства (здание горсовета, 3 этаж) мы собираем заявки от жителей, волонтеры отлавливают собак по нашим заявкам, и врач их стерилизует. Пока только такими методами работаем. Вопрос по открытию нового питомника в городе пока "завис" в облгосадминистрации», – пояснила начальница городского отдела экологии Лариса Соловей.

В то же время известно, что в приюте КП «АТП 052814» свободных мест нет, все вольеры заполнены и на данный момент разместить животное там проблематично.

В этой связи Вадим Лях посоветовал горожанам брать беспризорных щенков домой. «Со своей стороны беспризорного щеночка я беру в свою семью. Это мой вклад в эту ситуацию, другого решения, наверное, пока нет. Такая акция развернулась в Харькове. Думаю, может, и у нас на городском уровне нужно объявить о том, что таких животных нужно разбирать и это изменит ситуацию. Сколько бы денег мы не выделяли, нам не решить вопрос, если жители нашего города безответственно будут способствовать увеличению количества беспризорных и бездомных собак», – считает градоначальник.

Он сообщил, что сейчас правительство готовит законопроект о штрафных санкциях в отношении граждан, которые выбрасывают на улицу домашних животных. «Пока на законодательном уровне не будут введены штрафы (для нерадивых жителей, которые заводят пса, а потом выпускают его, щенят, не следят за популяцией, кормят их на улице, способствуют тому, что бы они размножались) – все остальные меры будут носить больше успокоительный характер. Да, для галочки мы выделили деньги, столько-то собак отловлено, но этот процесс постоянно пополняется», – говорит городской голова.

Лях напомнил, что Славянск участвует в областной программе по созданию стерилизационного центра и места содержания собак. «В этом году она будет реализована, и в дальнейшем она улучшит ситуацию в городе», – уверен мэр.