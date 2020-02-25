Скончалась на месте: Житель Донетчины топором убил свою сожительницу

Житель села Боевое (Никольский р-н, Донецкая обл.) убил свою сожительницу топором. Мужчину будут судить. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что злоумышленник вместе со своей сожительницей распивали дома спиртные напитки. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине несколько ударов руками и ногами, после чего ударил по голове топором.

От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.

«Под процессуальным руководством Никольского отдела Волновахской местной прокуратуры направлено в суд уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное вбиство) УК Украины в отношении жителя с. Боевое Никольского района», – говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено. В суд направлен обвинительный акт для принятия законного решения.