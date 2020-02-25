Наставник «Шахтера» Луиш Каштру взял в Португалию 21 футболиста

Сегодня днем, 25 февраля, делегация «Шахтера» из аэропорта Борисполь отправилась в столицу Португалии Лиссабон, пишет «Сегодня.ua».
Там на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» (вмещает 65 тыс. зрителей) 27 февраля «горняки» проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».
Напомним, что первая игра, которая прошла в Харькове, завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.
В Португалию главный тренер Луиш Каштру взял 21 футболиста:
- Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо
- Нападающий: Жуниор Мораес.
Прилет в Португалию запланирован в 18:30 по местному времени, в Украине будет уже 20:30. Сразу по прилету команда заселится в отель Intercontinental в самом центре Лиссабона.
Как сообщают СМИ, поединок рассудит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Помогать на линиях ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, четвертый арбитр – Йерун Мансхот, видеопомощники – Пол ван Букель и Деннис Хиглер.