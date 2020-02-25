Наставник «Шахтера» Луиш Каштру взял в Португалию 21 футболиста

Сегодня днем, 25 февраля, делегация «Шахтера» из аэропорта Борисполь отправилась в столицу Португалии Лиссабон, пишет « Сегодня.ua ».

Там на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» (вмещает 65 тыс. зрителей) 27 февраля «горняки» проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».

Напомним, что первая игра, которая прошла в Харькове, завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.

В Португалию главный тренер Луиш Каштру взял 21 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко

Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо

Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо Нападающий: Жуниор Мораес.

Прилет в Португалию запланирован в 18:30 по местному времени, в Украине будет уже 20:30. Сразу по прилету команда заселится в отель Intercontinental в самом центре Лиссабона.

Как сообщают СМИ, поединок рассудит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Помогать на линиях ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, четвертый арбитр – Йерун Мансхот, видеопомощники – Пол ван Букель и Деннис Хиглер.