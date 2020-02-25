Мелкая провокация: Климкин высказался о 12 шагах по Донбассу

Представленный на Мюнхенской конференции по безопасности «план 12 шагов» для прекращения войны на Донбассе является мелкой российской провокацией. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Во-первых, это не план. Во-вторых, если вы его почитаете, это не является основной стратегией Кремля. Кто не знает Кортунова, Иванова и людей, которые это писали. И эта логика выстраивается в то, чтобы сделать из Украины "буфер"», – сказал он.

«Это очень известная логика, она не нова: совместное соседство, совместный контроль – Россия и ЕС контролируют Украину, но управляет процессом, конечно, Россия, поскольку ЕС не будет в практические вещи вмешиваться. А так – зона свободной торговли с Россией, сделать "черную дыру" на Донбассе. У нас скоро никакой торговли с Россией не будет, но все будет идти контрабандой через Донбасс. И привязать до конца, а потом смотреть, как можно Украину дальше раздолбать. Это такой промежуточный вариант», – считает Климкин.

По его словам, все 12 пунктов «плана» по Донбассу реализовать невозможно. «Я считаю, что вся эта история – очень мелкая провокация России, чтобы заставить и медийную, и политическую тусовки говорить об этом плане. В принципе, эта провокация частично удалась», – заявил дипломат.

«Идея этого плана понятна – буферная Украина на некоторое время, пока Россия его окончательно не использует, чтоб нас развести и раздолбать. Привлечь к этому и Европу. Вместе как-то управлять Украиной, но это не является базовой стратегией Кремля. Базовая стратегия Кремля – это фрагментация Украины», – прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, в Германии на очередной Мюнхенская конференции по безопасности группой политиков и экспертов был представлен план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV