Медреформа: Как узнать, какие бесплатные лекарства есть в больнице

Национальная служба здоровья рассчитала тарифы, по которым будет платить медикам за лечение украинцев. Например, за лечение инфаркта больнице заплатят 16 тыс. грн, а за роды – 8 136 грн. Но ни в один тариф не включили стоимость лекарств, пишет « Сегодня.ua ».

Больницы будут получать препараты так же, как и раньше. Министерство здравоохранения централизованно закупает лекарства по госпрограммам и передает в регионы, затем они распределяются в медучреждения.

Медикаменты не включили в тарифы, они финансируются отдельно. «У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарств. Другие лекарства, к сожалению, нет возможности включить. Препараты, которые не включены в Национальный перечень лекарств, пациенту может понадобиться купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты – это не запрещено законодательством», – пояснила директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко.

Национальный перечень лекарств включает 427 препаратов, которые нужны для первоочередных потребностей медпомощи с доказанной эффективностью. В список входят препараты, начиная от анестетиков (лидокаин, морфин и т. д.) и обезболивающих, таких, как парацетамол, до противоинфекционных препаратов (оксамнихин, цефтриаксон и другие) и гормонов (гидрокортизон, тамоксифен и другие).

Список разработан на основе Ориентировочного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Эти лекарства должны выдавать в больницах бесплатно. Наличие лекарств в больнице можно проверить.

Наличие всех лекарств можно проверить онлайн. Минздрав еще в 2016 году обязал больницы публиковать информацию об остатках препаратов на сайтах. Если у медучреждения нет своего сайта, то информация о медикаментах должна быть на сайтах города и облгосадминистрации. «На сайте каждого областного департамента здравоохранения в обязательном порядке должна быть полная информация о наличии и стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за средства государственного бюджета, местных бюджетов и других источников в учреждениях здравоохранения Украины. То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении бесплатный для пациентов препарат, и увидеть, по какой цене закупили конкретные лекарства», – говорит юрист Юлия Мороз.

Если врач скажет, что препарат для лечения надо купить, то пациент может проверить, входит ли это лекарство в Национальный перечень (если да, то платить за него не надо). Это можно сделать на сайте «Ліки контроль». Если доктор выписал лекарство, которое не входит в перечень, то можно посмотреть, есть ли у него аналог из Национального перечня.

Остатки препаратов по больницам можно посмотреть на портале «Е-ліки». Однако сайт не охватывает все медучреждения страны. Свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Информацию об остатках лекарств можно также запросить у главного врача. Он обязан ее предоставить, говорит Юлия Мороз. «В случае если врач назначил пациенту препарат из Национального перечня, а в больнице такого нет, нужно писать жалобу главврачу и в департамент здравоохранения своего города или области», – советует юрист.