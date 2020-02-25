Российский кастинг: За что в Кремле борются кураторы «Л-ДНР»

В Кремле борются за контроль над «Л-ДНР» экс-помощник президента РФ Владислав Сурков и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, поскольку у каждого из них свои цели. Об этом рассказал политолог Виктор Небоженко.

«Существует глубокий конфликт между Козаком и Сурковым, потому что Сурков создавал это, это его проект, он многое сделал. Более того, там же с одной стороны заходят бюджетные московские деньги, как они распределяются, мы можем только представить в силу нашей украинской жадности», – отметил он.

«С другой стороны – зона АТО превратилась в колоссальный контрабандистский хаб. То, что мне рассказывают табачники и люди, производящие водку, это просто невероятно. Югославия отдыхает по сравнению с тем, что происходит там. Есть силы и с этой стороны, и с той стороны, которые не заинтересованы [в урегулировании конфликта на Донбассе], и которые не подконтрольны до конца нынешней власти», – продолжил Небоженко.

Политолог считает, что назначение Козака переговорщиком по Донбассу незавидная должность: «С Козаком не все так просто. Ведь ему дали задачу, которая со стороны России неподъемная. Знаменитые вещи, что якобы он договорился по Приднестровью: да там такая глубокая роль Германии была, США – там лет 10 готовились и там давно не стреляют. Но самое главное: Приднестровье – это приятный вид сепаратистских неприятностей, который не граничит с Россией».

Небоженко предположил, что назначение Козака связано с его амбициями продвинуться по карьерной лестнице в Кремле, заняв должность секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

«В России происходят удивительные и опасные для самой России вещи. Там началась конституционная перестройка, и каждый из этих людей хочет знать, где они будут, когда это все закончится. И тот же Козак, которого поставили на это направление. Путин говорит: "Так ты хочешь занять место Патрушева? Когда все закончится, если справишься с украинской проблемой, значит ты пойдешь дальше, а не справишься – значит никуда ты не попадешь". Это российский кастинг. И Козаку нужно срочно искать замену Ермаку (главе Администрации президента Украины, – ред.), иначе он не справится на кастинге».

«Сегодня Ермак, с одной стороны, имеет дипломатическое направление. Он сильнее МИДа, но до этого 20 лет мы о нем не слышали, а теперь он сосредоточил и внутриполитическую власть – аппаратную, большую. Я думаю, что через месяц он научится этим пользоваться», – добавил Небоженко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV