Наши граждане и земли: Разумков обсудил Крым и Донбасс с президентом Латвии

В рамках официального визита в Латвийскую Республику председатель Верховной Рады Украины провел встречу с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, в ходе которой поблагодарил Латвию за готовность на международной арене поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Там, где не может говорить Украины, говорит Латвия. Там, где не слышно один голос, услышат несколько. Мы чувствуем поддержку Латвийской Республики в рамках работы ПАСЕ, ООН и других международных организаций, и это очень важно для Украины», – заявил Разумков.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что вопрос Крыма и Донбасса являются равнозначными для украинской власти: «Безусловно, будет разный подход к решению этих вопросов, но для нас они одинаково приоритетными. Ведь и там, и там наши граждане, наши земли».

Разумков также выразил благодарность за поддержку Украины на пути к членству в НАТО: «Мы сотрудничаем на пользу не только Украины, но и всей Европы, и делаем все зависящее от нас по сохранению демократических принципов».

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс выразил надежду, что этот визит даст положительный импульс взаимоотношениям между государствами. В частности, он акцентировал на необходимости развивать сотрудничество в рамках Восточного партнерства. Глава Верховной Рады отметил, что это направление является важным для Украины.