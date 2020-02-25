Хотела подорвать поезд: Суд вынес приговор диверсантке «ДНР»

Верховный суд Украины приговорил женщину, которая пыталась подорвать поезд, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за покушение на диверсию. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Таким образом суд согласился с позицией прокурора Офиса генерального прокурора, оставив в силе решение судов предыдущих инстанций», – говорится в сообщении.

«Указанное лицо, по данным следствия, подозревается в том, что по предварительному сговору с членом радикально настроенной вооруженной террористической группировки "Кальмиус" самопровозглашенной "ДНР" пыталась совершить диверсию. Так, она установила на железнодорожном пути в районе г. Запорожье "тормозной башмак" с гранатой, чтобы спровоцировать аварию железнодорожного состава. В дальнейшем, по их замыслу, поезд должен был сойти с рельсов и перевернуться», – проинформировали в ОПУ.